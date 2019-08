Teatro antico di Eraclea Minoa, c'è l'intesa per rimuovere la copertura

Al momento non ci sono ancora atti concreti, ma c'è la volontà condivisa di superare, dopo decenni, una situazione di degrado che sta portando anche a danni concretissimi ad un bene culturale.

Nella giornata di ieri i tecnici del Parco archeologico della Valle dei templi - con in testa il direttore Roberto Sciarratta - e quelli della Soprintedenza ai Beni culturali, si sono recati a Eraclea Minoa per effettuare un sopralluogo al teatro greco, che come noto è coperto da anni con una struttura in plastica che, di fatto, non protegge la delicata marna con cui la struttura è realizzata.

In questi 10 anni almeno si è più volte parlato di progetti di recupero, consolidamento e tutela, ma nulla è stato realizzato. Adesso si apre all'idea di un concorso di idee internazionale che possa trovare una soluzione progettuale di avanzatissima ingegneria da finanziare poi con fondi del Parco o con risorse europee.