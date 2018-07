Tassa di stazionamento non pagata, 41 multe in tre settimane

Sono 41 gli autobus turistici sanzionati, nel giro di tre settimane, per non aver pagato la tassa di stazionamento. Ben 41 multe – da 100 euro ognuna – che sono state fatte, dalla polizia municipale, sui complessivi 169 mezzi controllati. Un trend che, nonostante i controlli meticolosi e capillari, non si abbassa: fra maggio e l’inizio di giugno – in coincidenza con l’aumento dei mezzi turistici in città – i vigili urbani, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovani, avevano elevato un’altra quarantina di contravvenzioni sui 142 mezzi controllati.

Di fatto, dunque, un autobus turistico su tre quella “benedetta” tassa non la paga. E sono autobus che talvolta vengono – è la cronaca delle passate settimane a raccontarlo – “pizzicati” in luoghi defilati, talvolta anche isolati: in teoria al riparo dai controlli della polizia municipale.

Agenti che, nelle ultime ore, hanno consegnato il report dei controlli sul tavolo del sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Dall’otto al 14 giugno sono stati controllati 82 bus turistici di cui 16 sono stati sanzionati, dal 15 al 21 sono stati controllati 69 bus turistici di cui 21 sanzionati e dal 22 al 30 giugno controllati 18 bus turistici di cui 4 sanzionati.