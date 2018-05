Tassa di stazionamento non pagata, multati altri 7 autobus

Sabato erano stati 6 i pullman turistici sanzionati- fra via Ugo La Malfa e San Leone – perché non avevano pagato la tassa di stazionamento. Ieri, ad un nuovo controllo – da parte della polizia municipale di Agrigento – ne sono stati “pizzicati” altri sette. Erano tutti posteggiati al Posto di ristoro, in un’area neanche tanto defilata dunque visto che si trova nel cuore della Valle dei Templi.

Ancora una volta, gli agenti – coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni – hanno appurato che non era stato onorato il pagamento e hanno fatto scattare multe per 100 euro a testa.