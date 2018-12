Niente tassa di stazionamento, ingiunzione di pagamento per altri 10 bus turistici

Altre 10 ingiunzioni di pagamento. Ingiunzioni scaturite dal fatto che quegli autobus turistici non hanno pagato la tassa di stazionamento. Provvedimenti che vanno ad aggiungersi a quelli degli scorsi giorni, facendo salire complessivamente a 14 le ingiunzioni firmate in appena una settimana.

Gli ultimi 10 autobus erano stati pizzicati, dalla polizia municipale che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, lo scorso mese di aprile. Sei erano in via Panoramica dei Templi, uno in via Passeggiata archeologica e gli altri tre erano in via Caduti di Marzabotto. Ad accertare, allora, il mancato pagamento della tassa di stazionamento fu proprio la polizia municipale. Vennero elevate – come da routine ormai – le sanzioni: 100 euro ad autobus. Multe che avrebbero dovuto essere pagate o, entro 30 giorni, contestate con scritti difensivi o con la richiesta di essere ascoltati.

Accertato il mancato pagamento, adesso le ditte dovranno pagare la sanzione amministrativa di 100 euro, oltre la somma di 90 euro qualetassa di stazionamento, una sanzione da 45 euro pari al 50 per cento della tassa evasa e 13,60 euro per le spese di notifica. Al settore Attività produttive, Suap, dovrà poi, naturalmente, essere comunicato l’avvenuto pagamento. In caso contrario, il Municipio procederà con l’esecuzione forzata.