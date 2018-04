Tassa di soggiorno per San Calò, la Consulta: "Parere espresso prima della delibera"

Botta e risposta sui fondi spesi dai ricavi della tassa di soggiorno. La Consulta per l’imposta di soggiorno risponde al consigliere comunale Pasquale Spataro che condividendo la scelta di destinare una parte del ricavo alla festa di San Calogero "a salvaguardia e rilancio delle sue straordinarie tradizioni”, aveva richiamato però il sindaco ad attenersi alle regole sulle modalità di gestione.

"La delibera di giunta dello scorso 26 marzo - aveva dichiarato Spataro - destina le somme alla festa di San Calogero e solo dopo, il 4 aprile, si riunisce la Consulta, e non prima, come dovrebbe essere per un organo consultivo".

"Vero è che la Consulta si è riunita dopo la deliberazione della giunta con la quale furono destinate delle somme a sostegno della festa di San Calogero, - osserva la vicepresidente della Consulta, Arianna Nicosia - ma è altrettanto vero e ancora più aderente ai fatti che la Consulta si era già riunita diverse volte prima di quella data e di quella delibera e che, in particolare, nella sua riunione del 7 novembre 2017 aveva pure espresso il suo parere sulla destinazione delle somme introitate nel 2017 a titolo d’imposta di soggiorno.

A maggioranza dei suoi componenti, come risulta del relativo verbale, espresse il parere che tali somme avrebbero dovuto essere destinate quanto al 50% alla promozione turistica, quanto al 25% all’arredo urbano e quanto al 25%, infine, agli eventi".

"Il consigliere Spataro non può non condividere che la festa di San Calogero rientra a pieno titolo nella categoria degli 'eventi', e sicuramente degli eventi importanti per la Città di Agrigento; nessuno e meno che mai il consigliere non può fare a meno di considerare che a tale festa è stato destinato poco più dell’1% delle somme ricavate dalla riscossione dell’imposta".