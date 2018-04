Tassa di soggiorno, l'amministrazione comunale: "Nessun onere per le strutture ricettive"

L'ipotesi d'introduzione della tassa di soggiorno a Ribera continua a suscitare polemiche. L'amministrazione comunale risponde ai rappresentanti delle strutture ricettive del territorio, che avevano criticato l'imposta, defindendola "balzello inopportuno".

L'assessore al Bilancio del Comune, Mariateresa Taglialavore, rispondendo agli albergatori, fa sapere che l’imposta di soggiorno non comporterà oneri aggiuntivi a carico delle strutture ricettive ubicate nel territorio e che la stessa non graverà soltanto sui turisti che alloggiano presso hotel, camping e B&B ma anche su coloro che alloggiano temporaneamente e per fini turistici in abitazioni situate nel territorio riberese, attraverso le locazioni temporanee ad uso turistico.

“Il decreto legge 50/2017 - continua l’assessore - ha regolamentato i contratti di locazione temporanee ad uso abitativo che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette 'locazioni brevi'. Si tratta di quei contratti conclusi da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione se non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica. Possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. La tassa di soggiorno non è una proposta di maggioranza ma disgiunta, quindi il Consiglio comunale sarà libero di approvarla o di bocciarla".

"La proposta - afferma il sindaco Carmelo Pace - è stata pensata nel rispetto e nell’interesse dei miei concittadini, perché quest’ultimi si sono addossati costi che avrebbero dovuto essere sostenuti dai turisti”.

È stata, inoltre, fissata una conferenza dei servizi con le associazioni professionali degli albergatori per mercoledì 18 aprile.