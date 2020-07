Sorpresa a Lampedusa: arriva una tartaruga marina e nidifica alla Guitgia

Sorpresa a Lampedusa. Una tartaruga Caretta caretta, ha scelto una spiaggia dell’isola per deporre le sue uova. Tutto è accaduto ieri sera, quando il grosso animale - quasi indisturbato - ha fatto tappa in una delle spiagge dell’isola, ovvero la Guitgia. La tartaruga è uscita dall’acqua per deporre le proprie uova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto è accaduto sotto lo sguardo attonito e sorpreso di decine di turisti. Sono diverse le persone che ieri sera hanno assistito allo spettacolo della natura. La tartaruga, poi, è andata via indisturbata diventando, di fatto, l’attrazione della serata. La zona è stata subito delimitata e protetta.