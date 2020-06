Occhi puntati su una tartaruga marina, l'animale liberato al largo del mare di Sciacca

E’ stata liberata una tartaruga marina Caretta caretta. L'animale marino è stata liberato, aveva la pinna anteriore destra amputata a causa delle pessime condizioni in cui era stata recuperata. La liberazione è avvenuta a Sciacca, dove era stata trovata, con il supporto della guardia costiera. A mettere a disposizione i mezzi navali, è stato il comandante Giuseppe Claudio Giannone, che ha consentito di portare al largo e liberare in tutta sicurezza l'animale.

La tartaruga è stata curata al centro recupero fauna selvatica provinciale, rappresentato in questa occasione da Diego Valenti, che insieme a Dylan Pelletti, volontario del Wwf, ha provveduto a trasferire l'animale al porto di Sciacca.

A supportare logisticamente gliinterventi c'era anche un'imbarcazione con a bordo gli operatori subacquei Mariella Alesso e Santo Tirnetta, che hanno ripreso l’animale sott'acqua.

Tutte le operazioni sono state condotte seguendo i protocolli del progetto tartarughe del Wef Italia approvato dal Ministero dell’ambiente e il life dell’Ue EuroTurtles.

La delegazione del Wwf Sicilia area mediterranea era guidata dal presidente Giuseppe Mazzotta, insieme al responsabile della sede di Sciacca, Salvatore Mugnai, Nicola Palermo, Daniele e Fabio Mazzotta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La liberazione - fanno sapere dal Wwf - è stata dedicata a John Peter Sloan, attore inglese recentemente scomparso, amico del WWF, che aveva scelto la Sicilia per vivere immerso nella natura.Amava l’Italia per il suo apparente disordine, che non tradisce mai, non delude, non è banale, come la natura, che con le sue infinite combinazioni non finisce mai di stupirci. A ricordare questa sua grande sensibilità per l’ambiente è stata Asia Gagliano, che lo ha accompagnato in tutti questi anni in Sicilia, innamorato della vita, del mondo, dell'universo".