Tartaruga Caretta caretta depone uova a Cannatello, il Wwf: "Tutto ha funzionato per il meglio"

Una mamma tartaruga Caretta caretta ha nidificato nella spiaggia di Cannatello. Piena soddisfazione dello staff organizzativo del progetto tartarughe ed EuroTurtles Wwf. Il servizio dei volontari ha funzionato alla perfezione e il sito è stato messo in sicurezza, grazie alla collaborazione con la Guardia costiera e la Ripartizione Faunistica.

"Se tutto va bene - fanno sapere i volontari - queste uova dovrebbero schiudersi dopo la prima settimana di ottobre. Stiamo pensando di organizzare un incontro informativo nei pressi del sito di cui vi daremo notizie, se tutto va in porto. Quanto alla custodia e sorveglianza del nido, come sempre, è fondamentale la collaborazione dei cittadini che in tutte le località siciliane si sono mostrate sempre sensibili alla natura. Madre Natura ha scelto Agrigento con mamma tartaruga che ci ha affidato i suoi frutti per custodirli fino alla schiusa. La magia della vita si compierà pure ad Agrigento. Accogliamola come buon auspicio per il futuro dei nostri lidi".