"Tari" e autodenunce, almeno un milione di euro arriverà nelle casse comunali

Il “tetto” di 4 mila autodenunce è stato superato. Nelle magre casse di palazzo dei Giganti arriverà almeno un milione di euro in più per i pagamenti della “Tari” del 2018 e forse oltre 3 milioni di euro di recuperi pregressi. Da quando è stato avviato – in tutto il territorio comunale – il servizio di “porta a porta” e s’è registrato il contemporaneo e indiscriminato fiorire di grandi e piccole discariche a cielo aperto, anche fra gli amministratori non s’è parlato d’altro: sono il frutto – le discariche – di tutti coloro che non risultano presenti nella cosiddetta anagrafe tributaria. Evasori. Agrigentini che non hanno mai pagato la bolletta dei rifiuti. Tanti quelli scoperti a seguito delle sanzioni elevate dalla polizia municipale. Ma tanti anche coloro che si sono autodenunciati. E se già, lo scorso 15 marzo, le autodenunce risultavano essere pari a 1.200, adesso si è arrivati a ben 4 mila.

“Non possiamo avere contezza precisa di quanto queste autodenunce faranno entrare in cassa al Comune – ha spiegato ieri il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, - . Si dovrà valutare caso per caso, ma grosso modo arriveremo ad avere un’entrata di un milione di euro in più sulle bollette Tari. E questo è, senza ombra di dubbio, il successo della raccolta differenziata”. Un successo che, però, almeno per il momento, non può dirsi esaurito. Perché dei furbetti potrebbero anche essere rimasti ancora in circolazione, magari con sacchetto della spazzatura alla mano e pertanto pronti a conferire arbitrariamente per strada.