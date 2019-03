Tari 2019, i risparmi della differenziata sono quasi svaniti: colpa della Regione

I risparmi derivanti dalla Tari 2019 c'erano, ed erano anche ingenti. Però? Però alla fine è stato necessario accedere a quel "tesoretto" per garantire spese inattese e indispensabili.

La tassa sui rifiuti di quest'anno, quindi, sarà meno "leggera" di quanto si sperava. A confermarlo è stato in consiglio comunale l'assessore all'Ecologia Nello Hamel.

"Nel mese di maggio/giugno – ha spiegato - avrei potuto annunciare un abbattimento consistente della Tari. Purtroppo, e questo è inserito in una nota che ho inviato al direttore del dipartimento Acque e rifiuti della Regione, buona parte dei guadagni che abbiamo realizzato con la differenziata li abbiamo consumati per strada. Mentre prima pagavamo 120-130 euro a tonnellata per portare l’indifferenziato in discarica a 11 chilometri circa da Agrigento oggi ne spendiamo 250/260 per portarlo in impianti a trecento chilometri da Agrigento. Stesso avviene, anche se con importi leggermente inferiori, con l’umido. Questa situazione - ha proseguito Hamel - ha portato all’assottigliarsi dei margini di guadagno portati dalla differenziata”.

Di quanto lo scopriremo nella prossima Tari, che sarà comunque bollettata al momento in misura uguale a quella dello scorso anno, salvo conguaglio - perché non ci sono i tempi tecnici per l'approvazione del piano tariffario - e che dovrebbe comunque prevedere una seppur piccola riduzione del costo.