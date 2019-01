Tassa sui rifiuti, il Consiglio ha votato: ecco come cambieranno le rate

Tari, cambiano le date di scadenza delle rate per il 2019. Se fino ad oggi la tassa sui rifiuti veniva pagata - in acconto - a gennaio, aprile, luglio e ottobre (con la possibilità di pagare in un'unica soluzione a giugno), dopo l'approvazione del punto in consiglio comunale nei giorni scorsi, i nuovi termini saranno - per quest'anno - marzo, aprile, agosto e ottobre, con il conguaglio da caricare alla prima rata dell’anno successivo. Dal 2020 la prima rata si pagherà a febbraio.

Le modifiche sono state ritenute indispensabili dagli uffici per migliorare le entrate e consentire di predisporre il piano tariffario, che andrebbe approvare dal consiglio comunale entro gennaio di ogni anno e che, invece, viene spesso proposto all'aula in notevole ritardo.