"Togliete quella targa", la petizione contro la scritta "Girgenti" raccoglie 457 firme

Quattrocentocinquantasette firme, tutte raccolte on line sulla piattaforma "change.org" e finalizzate ad un solo scopo: "Togliete la brutta targa Girgenti posizionata in salita Madonna degli Angeli".

L'elenco sarà consegnato domani mattina alle 11 al Comune, provvedendo a protocollarlo perché ne resti traccia e l'amministrazione ne possa aver contezza, per quel che vale. L'indignazione contro la targa realizzata dal ceramista Nino Parrucca e collocata nel contesto dei lavori di abbellimento della scalinata del centro città è stata davvero dirompente. In centinaia hanno espresso contrarietà verso un'opera ritenuta brutta se non offensiva del simbolo della città, ovvero i telamoni, o addirittura atto contrario al concetto di bello.

Un'aggressione senza pari nei confronti di un intervento di arredo urbano come tanti, che, forse, nemmeno le fattezze prive di ogni logica e riferimento all'anatomia possono giustificare.

Tutto con il disinteresse sostanziale di tutti, dall'autore Parrucca al sindaco Lillo Firetto, che in questa vicenda si è limitato a far spallucce, non ritenendo sussistano gli elementi di indignazione popolare che serpeggiano tra i cittadini. Consegnate le firme, cosa accadrà? Crediamo davvero molto poco: gli interventi sono stati realizzati con soldi pubblici (e l'autore selezionato attraverso bando), eliminarli non si può.