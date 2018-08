Salita Madonna degli Angeli, rimossa la targa delle "polemiche"

Per qualcuno è già un giallo di fine estate: la famosa, e discussa, targa "Girgenti" collocata ai piedi della scalinata di Madonna degli Angeli non c'è più. Le operazioni di smontaggio sono state condotte oggi pomeriggio, in gran fretta e senza i clamori che pure avevano seguito le operazioni di installazione.

Il perché, ancora al momento non è ufficiale, ma potrebbe trattarsi di una questione connessa ai lavori di realizzazione della targa stessa. Parrucca, in una intervista rilasciata al nostro giornale, aveva spiegato che la targa era stata realizzata prendendo a riferimento un bozzetto che era stato fornito allo studio artigianale del ceramista da parte di chi aveva curato il progetto. Pare che in tal senso sia stato effettuato un controllo sulla fonte originaria e sarebbero state trovate alcune discrepanze tra i due disegni. E' stato però lo stesso ceramista a voler chiudere ogni polemica rimuovendo tutto e annunciando che la prossima settimana proporrà tre alternative al primo cittadino per la costruzione di una nuova tabella. Si spera esente, questa, da polemiche.

Contro la targa erano state raccolte oltre 450 firme con una petizione on line.