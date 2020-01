Turismo e promozione del territorio, nasce l'associazione "Tante Case, Tante Idee"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E’ stata costituita ad Agrigento l’associazione "Tante case tante idee". Ne fanno parte proprietari di strutture ricettive in prevalenza agrigentine ma non solo. A volerla sono stati proprietari e gestori di attività ricettive e più in generale erogatori di servizi turistici. Nel corso della prima riunione costituente, sono state designate le cariche sociali. Presidente è stato nominato il giornalista Domenico Vecchio, vicepresidente Michele Capraro, segretaria Vanessa Zicari e tesoriere Angelo Buscemi.

Sono rappresentante, strutture non solo della città capoluogo, ma anche di Porto Empedocle, Aragona, Grotte e fuori provincia come Castronovo Di Sicilia. Scopo dell’associazione è quello di mettere a sistema l’accoglienza turistica, con un coordinamento ed una collaborazione fra tutti gli iscritti. Nei prossimi giorni, verranno comunicate le prime iniziative che la neonata associazione intende intraprendere in vista della stagione turistica.