"Tangentopoli lampedusana", oltre 20 testi dell'ex sindaco non si presentano in aula

Raffica di sanzioni per i testi - in tutto una ventina - chiamati a testimoniare al processo a carico dell'ex sindaco Bernardino De Rubeis, imputato insieme ad altre ventiquattro persone nell'ambito dell'inchiesta ribattezzata come "tangentopoli lampedusana".

Il collegio di giudici presieduto da Giuseppe Miceli, dopo avere accertato che solo due dei ventisette testi citati dall'avvocato Enzo Caponnetto hanno risposto alla convocazione per testimoniare ed erano presenti in aula ha disposto per gli altri "assenti ingiustificati" una serie di sanzioni pecuniarie disponendo per qualcuno "l'accompagnamento coattivo" con le forze dell'ordine per la successiva udienza.