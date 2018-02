"Tangenti in cambio di prestiti a tasso agevolato", parte udienza preliminare per 17 imputati

Due notifiche non sono andate a buon fine: slitta l'udienza preliminare a carico di diciassette imputati accusati di avere messo in piedi un giro di tangenti in cambio della concessione di prestiti a tasso agevolato da parte dell'Irfis, istituto di credito di cui la Regione è unico azionista.

Il giudice Alfonso Malato, dopo avere accertato che due imputati non avevano ancora ricevuto tutti gli avvisi del procedimento, ha disposto un rinvio al 6 aprile.

L’inchiesta, condotta dal pm Andrea Maggioni, trasferito nelle scorse settimane, ruota attorno a due personaggi chiave: il consulente del lavoro Antonio Vetro, 48 anni, di Favara, e il funzionario dell'Irfis Paolo Minafò: entrambi erano finiti in carcere il giorno dell'operazione della Guardia di Finanza. Vetro, secondo l’accusa, avrebbe ideato un sistema corruttivo che si serviva della società di consulenza Intersystem srl di cui lui era amministratore e Minafò sarebbe stato socio occulto. Una tesi che gli imputati, anche attraverso i loro difensori, hanno sempre respinto difendendosi dalle accuse. In sostanza le imprese che volevano ottenere prestiti a tassi agevolati dall'istituto, sostiene l’accusa, dovevano rivolgersi all’Intersystem e pagare una consulenza che, in realtà, sarebbe stata una tangente mascherata che poi veniva spartita con Minafò. Nella lista degli imputati ci sono altri quindici imprenditori - soci di piccole attività che operano in svariati settori - accusati di avere corrotto Minafò attraverso Vetro.