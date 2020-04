I tamponi Covid 19 agli operatori sanitari, Mancuso: "Abbiamo già cominciato"

Hanno preso il via i controlli epidemiologici sugli operatori sanitari in servizio nelle varie residenze sanitarie e comunità terapeutiche. L’Asp di Agrigento si è detta pronta ad adottare tutti i protocolli necessari sui sospetti casi di Covid 19.

"Abbiamo cominciato già da diversi giorni – afferma Gaetano Mancuso, direttore sanitario dell’Azienda sanitaria al quotidiano La Sicilia – a effettuare i tamponi agli operatori di Rsa e Cta. Alcuni operatori sono già stati sottoposti al test faringeo mentre per altri l’esecuzione del test è in fase di completamento. In caso di disegno di contagio, anche per quanto riguarda i ricoverati, cosiddetti ospiti sia nelle Rsa, sia nelle Cta, adottiamo le procedure previste che prevedono, ovviamente, anche l’isolamento dei soggetti. In questa fase teniamo sotto controllo gli operatori delle Rsa e delle Cta perché potrebbero essere il veicolo di trasmissione del virus, considerato che hanno contatti con l’esterno, a differenza dei ricoverati". Sempre secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del quotidiano La Sicilia sulle residenze sanitarie verranno praticati dei controlli quotidiani. Le informazioni saranno trasmette, quotidianamente, all’Asp.