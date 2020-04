Emergenza Coronavirus, un tampone per tutte le donne in gravidanza

L’ospedale di Sciacca adotta una misura per contenere il contagio da Coronavirus. Tutte le donne in gravidanza verranno sottoposte a tampone. Questo è quanto deciso dal primario di Ostetricia e Ginecologia del “Paolo II” di Sciacca, Salvatore Incandela.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La vera novità – dice il primario al Giornale di Sicilia – è che tutte le gravide saranno preventivamente sottoposte a tampone, siano esse asintomatiche o sintomatiche. Le gravide avranno due numeri di telefono a cui chiamare ancor prima di aprire la tabella di prericovero. La gravida eseguirà il tampone passando da un ingresso separato. Entro 24 ore avremo il risultato del tampone. E poi, se il tampone è negativo, potrà entrare, attraverso un altro percorso, in reparto. Chi ha bisogno di eseguire una visita e non ha eseguito il tampone se è asintomatica dall’area del pre-triage salirà in una zona diversa rispetto al reparto. E sarà studiata. Se presentasse sintomi da Covid 19 lo studio verrà effettuato nell’area del pre-triage. Qualora ci siano pazienti Covid 19 verrebbe dirottata direttamente al San Giovanni di Dio di Agrigento. Le donne devono stare tranquille – conclude Incandela – e come ho già anticipato alle gestanti che frequentano i corsi abbiamo definito tutto con una separazione netta tra un percorso non Covid e un altro presuntivamente Covid".