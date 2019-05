Taglio degli alberi alla Villa Bonfiglio, la Soprintendenza vuole chiarezza

Taglio degli alberi dentro villa Bonfiglio, la Soprintendenza ai beni culturali chiede chiarimenti al Comune di Agrigento. In seguito all'esposto presentato dal movimento "Mani libere", l'ente di tutela dei beni culturali vuole infatti atti dal Municipio "al fine di verificare quali fattispecie assegnare agli interventi effettuati". Questo perché, come noto, il Codice dei beni culturali prevede specifiche regole in base alla tipologia di piante e l'interesse dell'Ente regionale è quindi comprendere se quelle abbattute con "protagonismo civico" fossero o meno da inserire in quella tipologia.

Per questo si chiede "una relazione in cui vengano riportati i singoli alberi o gruppi di alberi, specificando per ognuno di essi età, specie e denominazione" e di conoscere se il Comune ha mai realizzato l'elenco delgi alberi monumentali.

"Mentre c'e' chi utilizza Agrigento per i propri scopi politici e personali - commentano - mentre c'è chi fa solo chiacchiere e sta distruggendo col suo modo di 'governare' anzichè amministrare il bene comune, la più bella città dei mortali, noi facciamo i fatti, sempre e solo a tutela e salvaguardia del bene comune della 'nostra' città".