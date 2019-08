Riduzione del costo della Tari, nuovo taglio dei netturbini in vista?

Riduzione dei costi per il servizio Tari, il Comune è interessato ad un nuovo taglio dei lavoratori in servizio? L'ipotesi, che al momento è solo tale, sembra essere stata lanciata durante una seduta della IV commissione consiliare. A parlare, dicono i verbali, è un funzionario del settore Ecologia il quale, nel contesto di un ragionamento più articolato sulla riduzione del costo del servizio dice: “il contenimento della tariffa passa anche dal fissare il numero degli addetti ai lavori, considerato che il maggior costo è proprio da loro rappresentato e aumentare la qualità del servizio diventa l’obiettivo prioritario anche con l’ausilio di tutti gli strumenti che l’odierna tecnologia mette a disposizione”.

Un passaggio che porta i sindacati a rimanere in posizione di "guardia" al momento.

“Crediamo – spiega il segretario provinciale della Cgil, Alfonso Buscemi – era da tempo che non si sentiva qualcuno tentare di speculare sulla pelle degli operatori ecologici. Finalmente la politica e l’amministrazione comunale di Agrigento hanno preso atto che il senso di responsabilità e abnegazione di questi operatori ecologici va premiata e non mortificata e ora scopriamo che un funzionario del comune non trovebbe proposte migliori per garantire un’efficientamento del servizio e riduzione delle tasse ai cittadini”.