"Tagliava la cocaina davanti al figlio di tre anni", 26enne patteggia e torna libera

Ottiene il consenso al patteggiamento della pena di un anno e otto mesi e torna libera: il gip Francesco Provenzano, al quale si è rivolto il difensore, l'avvocato Gianfranco Pilato, ha revocato la misura dei domiciliari a una donna romena ventiseienne B.P., arrestata il 19 giugno dopo essere stata sorpresa insieme a un amico e connazionale, A.L., 29 anni, a tagliare cocaina davanti al figlio di tre anni della donna.

I due sono stati arrestati dai carabinieri in un'abitazione nei pressi dello stadio Esseneto. I romeni, sostiene l'accusa, avrebbero anche usato la tessera sanitaria del piccolo per tagliare la cocaina - in tutto 14 grammi - e suddividerla in dosi. I carabinieri hanno trovato anche dei bilancini di precisione.

Il difensore della donna, l'avvocato Gianfranco Pilato, ha concordato con il pm Gloria Andreoli un patteggiamento a un anno e otto mesi di reclusione. Trattandosi di una pena inferiore ai due anni, per la quale può essere concessa la sospensione condizionale, il gip - accogliendo la richiesta del difensore - ha revocato la misura degli arresti domiciliari ai quali, invece, è ancora sottoposto l'altro indagato.