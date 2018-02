Ridotte le ore di servizio, sigle sindacali sul piede di guerra

Ridotte le ore di servizio settimanale del personale, con contratto a tempo determinato, in forza alla polizia locale di Agrigento. E mancata approvazione del progetto sicurezza denominato "Nike" che era indirizzato ad attivare servizi essenziali per la cittadinanza. Giuseppe Milioto per il Silpol e Lorella Capellupo per la Cgil scrivono di "uno stato di malessere di tutto gli operatori".

Il corpo della polizia municipale di Agrigento è sotto organico. Aumentano invece, ed anche esponenzialmente, - per come hanno evidenziato i sindacalisti - le funzioni istituzionali e i servizi richiesti dall'amministrazione.

"Già in precedenza, la problematica è stata sottoposta all’attenzione dell’amministrazione. Reiteriamo - concludono Milioto e Capellupo - la richiesta d’intervento, nell’interesse della cittadinanza e dell’efficienza dei servizi, nel rispetto della serenità del lavoratore".