Porto Empedocle, servizi al "palo" ma le casse sono state risanate

Tra contrazione della spesa e minore esborso per il personale (una parte dipendente dai pensionamenti) tra il 2014 e il 2019 le uscite del Comune di Porto Empedocle sono calate di oltre 3 milioni e novecentomila euro, con un maggiore incidenza negli ultimi tre anni.

Se mancano ancora i bilanci a consolidare le stime in un documento unitario, sono le prime proiezioni a confermare che l'attività di risanamento fin qui condotta a suon di tagli orizzontali ha portato inevitabilmente ad una riduzone significativa delle uscite.

"Abbiamo dovuto tirare la cinghia in questi anni, riducendo in modo sensibile i servizi per i cittadini - dice l'assessore al Bilancio Salvatore Urso - ma oggi possiamo dire di aver avviato un percorso reale di risanamento che ci consentirà, con l'approvazione degli strumenti finanziari, di avere un ente finalmente in linea da un punto di vista economico e poter quindi programmare un futuro".