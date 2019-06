Firetto lancia l'allarme: "Bus urbani dimezzati, città a rischio paralisi"

Si vuole ridurre il fondo regionale per il trasporto pubblico, a rischio l'eliminazione di ben 12mila corse: scoppia la protesta del sindaco Lillo Firetto.

Il primo cittadino di Agrigento, con una nota, ha infatti già fortemente stigmatizzato la volontà, annunciata, del Governo regionale di ridurre del 47,33% il fondo per i trasporti pubblici nell'Isola. "Questo - spiega - comporterà l’eliminazione di 12 mila corse propro quando è alle porte il periodo di maggiore afflusso di turisti. Non solo si tratta di un taglio politicamente irresponsabile ma è anche impossibile da applicare. Rischiamo di paralizzare la città. Si consideri – continua Firetto – che dal 2012 la Tua ad oggi aveva già subito un taglio di oltre il 34%. Con gravi riduzioni del servizio che la città ha dovuto subire”.

Firetto sottolinea inoltre che “la Tua in particolare subisce il taglio delle risorse proprio nel momento in cui sta affrontando importanti investimenti nel miglioramento della qualità del servizio attraverso l’acquisto nuovi autobus e sul fronte dell’innovazione tecnologica, grazie all’introduzione di dispositivi volti a potenziare la sicurezza e il comfort dei cittadini a bordo degli autobus. Non sono da sottovalutare inoltre – conclude Firetto - le inevitabili ripercussioni per i cittadini che utilizzano quotidianamente il servizio pubblico per spostarsi, sarebbero colpite in particolare le fasce più deboli della popolazione. Contemporaneamente siamo preoccupati per le ricadute occupazionali che questi tagli potrebbero causare”.

La ditta, si ricorderà comunque, aveva licenziato nei mesi scorsi una decina di autisti contestando loro alcune irregolarità nello svolgimento del servizio. Licenziamenti poi dichiarati illegittimi dal Tribunale del lavoro, a cui comunque la Sais-Tua si è opposta in sede di giustizia civile.