Tabelloni abusivi, scatta il sequestro: sette gli impianti "bloccati"

Sono stati sequestrati sette tabelloni abusivi. E’ successo ad Aragona, le installazioni erano prive di autorizzazioni mentre alcuni tabelloni non pagavano la tassa al Comune. “Sono state fatte scelte che sicuramente non renderanno simpatica questa amministrazione – ha spiegato il sindaco Peppe Pendolino – ma era doveroso controllare e mettere fine ad ogni abuso”. Non solo tabelloni pubblicitari, controlli anche ai venditori ambulanti che affollano il mercato rionale. All’appello mancavano diverse licenze.