Svastiche e offese razziste sono scomparse, completati i murales

Dopo le polemiche arrivano i colori. Sono stati completati, nel contesto delle iniziative della "Festa della legalità", i murales che hanno coperto in modo definitivo ogni traccia delle scritte razziste e le svastiche disegnate mesi fa da incivili su un muro in via Fratelli Cervi.

"I lavori sono stati realizzati di concerto tra gli artisti delegati dall’associazione LiberArci e le ragazze polacche in rappresentanza del Comune di Favara - spiega la sindaca Anna Alba -. L’attività è stata prevista in seno all’organizzazione della festa della Legalità. Alla luce delle polemiche che si sono inseguite nei giorni scorsi assume ancora di più una valenza riconciliatrice tra le forze operanti nel territorio e di cui siamo orgogliosi. Le scritte di stampo discriminatorio resteranno solo un brutto ricordo - continua -. Esiste un unico obiettivo ed è il bene comune: Favara al centro. Grazie alle ragazze per l' impegno profuso: Geta, Sylwia, Anna, Natalia e Aleksandra".

Nelle scorse settimane si erano registrati alcuni scontri sulla stampa tra l'Amministrazione comunale e LiberArci di Favara, adesso rientrati.

Gallery