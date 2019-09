Svaligiato un deposito di materiale edile: portato via pure un furgone

Hanno svaligiato un deposito di materiale edile e si sono portati via perfino un furgone. E’ accaduto in contrada Fegotto, nel quartiere del Villaggio Mosè. Una banda di malviventi – non è chiaro se hanno agito durante le ore notturne o in un altro orario – è riuscita, senza essere vista, né tantomeno sentita da nessuno, ad intrufolarsi in un magazzino rurale adibito a deposito di materiale edile. Un deposito di proprietà di una ditta agrigentina.

I ladri dopo aver forzato la porta del magazzino si sono subito messi all’opera, arraffando tutto il materiale edile che hanno trovato. Non è escluso nemmeno, ma non ci sono certezze per poterlo sostenere, che ad essere caricato di materiale sia stato proprio il furgone Fiat Daily che era custodito proprio nel magazzino. Il danno, per l’azienda agrigentina, è stato pesantissimo: oltre al valore del furgone sono stati portati via migliaia e migliaia di euro di merce. Fatta la scoperta, è stato lanciato l’allarme e in contrada Fegotto sono accorsi i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè. I militari hanno avviato le indagini e, come primo passo, stanno cercando di ritrovare il furgone.