Al via il progetto Rei, un sussidio per le famiglie bisognose

“Esprimo piena soddisfazione per il funzionamento del Progetto REI (Reddito di Inclusione), che permetterà già da questo mese di far percepire a 50 nuclei familiari, in condizioni disagiate un beneficio economico, da circa 200€ a 500€, che verrà erogato mensilmente per 18 mesi attraverso carta di pagamento elettronica”. E’ quanto afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Francesco Montalbano.

“A partire dal 1° luglio 2018, più famiglie avranno la possibilità di richiedere il sussidio – dichiara il Sindaco Carmelo Pace – in quanto il Ministero ha già comunicato che i requisiti familiari verranno eliminati, ciò comporterà un ampliamento del numero dei beneficiari”.