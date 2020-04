Oggi supermercati aperti fino alle 23, Firetto: "Spero il provvedimento venga ritirato"

"No" all'apertura dei supermercati fino alle 23. A protestare, sui social e non solo, è il sindaco Lillo Firetto, dopo la decisione della Protezione civile di disporre la proroga della chiusura fino alle 23 di tutte le attività autorizzate a rimanere aperte, cioè quelle che vendono alimentari. Un modo, teoricamente, per evitare assembramenti per la giornata di oggi in vista dello stop imposto nei giorni di Pasqua, ma che rischia di creare un ingiustificato "via vai" di persone lungo le strade fino a tarda sera.

"Ritengo inopportuna la circolare della Protezione Civile - commenta Firetto -. Ho protestato vibratamente contro questa disposizione anche con il presidente della Regione. Mi auguro di cuore che intervenga perché sia sospesa con effetto immediato". Il primo cittadino, già stamattina, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook l'ordinanza ribadendo che la stava rilanciando unicamente "per dovere istituzionale".