Emergenza rifiuti, il Comune correi ai ripari: nuovi servizi di raccolta

Il Comune prova a fronteggiare l’emergenza rifiuti come meglio può. Secondo quanto fanno sapere da palazzo dei Giganti, da oggi i sono attivi i nuovi servizi di raccolta per le zone non servite, in particolare le zone di Petrusa, Offamilio, bivio Joppolo, Fondacazzo e Gibisa.

Un mezzo opererà per la raccolta porta a porta presso le zone di Petrusa e Offamilio a partire dalle ore sei in orario antimeridiano. Lo stesso mezzo sarà quindi presente, a posto fisso, presso il bivio di Joppolo, a partire dalle 10 circa fino alle 11.30. Un altro mezzo a posto fisso sarà presente, presso la zona di Fondacazzo, tra le 6 e le 10 e successivamente, tra le 10 circa e le 11.30, presso contrada Gibisa, all’altezza della casa cantoniera.

Dalla giornata di lunedì saranno inoltre attivi i seguenti servizi: Servizio raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni, tutti i giorni dal lunedì al sabato escluso il giovedì, nell’orario compreso tra le 14 e le 18 Il servizio è su richiesta, da concordare con l’ufficio sanità ed ecologia del comune.

Servizio raccolta porta a porta dell’umido per gli esercizi di ristorazione, 3 giorni a settimana dal lunedì al sabato ad integrazione dei passaggi già previsti in calendario, nell’orario compreso tra le 14 e le 18 Il servizio è su richiesta, da concordare con l’ufficio sanità ed ecologia del comune.

“Si informa inoltre la cittadinanza – fanno sapere dal Comune - che sarà attivo a partire da lunedì un servizio per la raccolta dei sacchetti sparsi nel centro abitato”.