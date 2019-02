Anziano si lancia dal balcone di casa, inutili i soccorsi: è morto in ospedale

Via Gioeni, strada centrale di Agrigento, è sotto choc. Un anziano, stamattina, si sarebbe lanciato dal balcone di casa. L'uomo è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

Non appena è scattato l'allarme, sul posto si sono precipitate le pattuglie della sezione Volanti della Questura e un'autoambulanza del 118. I soccorritori del 118 si sono mossi rapidamente per cercare di salvare l'uomo. In via Gioeni anche i vigili del fuoco del comando provinciale. Per l'anziano non c'è stato, però, purtroppo, nulla da fare: è spirato poco dopo essere giunto al pronto soccorso. Sotto choc, appunto, l'intera via Gioeni che è stata anche, momentaneamente, chiusa al traffico per consentire i soccorsi.

I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato gli accertamenti e stanno cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto. L'ipotesi investigativa privilegiata è quella del suicidio.