"Sue e programma di digitalizzazione", seconda giornata di formazione

"Sue e programma di digitalizzazione" è il titolo della seconda giornata di formazione in programma oggi ad Agrigento, venerdì 9 marzo alle 16 nei locali della Biblioteca comunale Franco La Rocca. Si tratta di un'iniziativa del Comune di Agrigento rivolta agli iscritti degli Ordini Professionali, in particolare degli Architetti, degli Agronomi e dei Geologi sui temi dello Sportello Unico Edilizio che, come è oramai noto, è in corso di completa informatizzazione.

Il programma prevede, alle 16, dopo gli interventi del sindaco Lillo Firetto e della vice sindaco e assessore all'Urbanistica, Elisa Virone, le relazioni di Giuseppe Principato, Dirigente Ufficio Urbanistico,Alberto Avenia, presidente dell'Ordine degli Ingegneri, e Vincenzo Bellavia, presidente del Collegio dei Geometri di Agrigento. Seguirà l'illustrazione del nuovo sistema di funzionamento del software e SUE digitale e il caricamento, su piattaforma di un progetto in formato digitale a cura di un tecnico formattatore.