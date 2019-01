Stufa a gas difettosa? Pensionata rischia grosso: intossicata

Questa volta non è divampato un incendio. Le esalazioni della stufa a gas mal funzionante hanno però fatto rischiare grosso ad una pensionata di 77 anni. Una donna che è rimasta leggermente intossicata ma che ha, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e di un’autoambulanza del 118, rifiutato d’essere accompagnata – per gli accertamenti sanitari – al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Momenti concitati, quelli di ieri, alle 10,10 circa, in via Boris Giuliano a Castrofilippo.

Accendono la stufa a gas e scoppia l'incendio: due casi nelle ultime ore Ad evitare, di fatto, il peggio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Temendo, inizialmente, che potesse innescarsi una deflagrazione della bombola a gas, i pompieri hanno anche – in via precauzionale – evacuato l’intera palazzina. La bombola del gas funziona male e scoppia un incendio: salvi due 80enni Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Castrofilippo, una manciata di minuti dopo aver raccolto l’Sos, è intervenuta anche una ambulanza del 118. Il personale medico ha controllato l’anziana pensionata e avrebbe anche consigliato il trasferimento al pronto soccorso della vicina Canicattì, ma la settantasettenne ha rifiutato. I vigili del fuoco, nel frattempo, hanno messo tutto in sicurezza, stabilendo il malfunzionamento della stufa alimentata da una bombola di gas.