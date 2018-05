Deputati-studenti in Parlamento, ci sono anche due agrigentini

Ci sono anche due studenti agrigentini fra i 15 che hanno partecipato, questa settimana, al progetto formativo "Change the World for Democracy", attraverso il quale si simula l’attività legislativa della Camera dei Deputati a Montecitorio. Si tratta di Federico Picone di Racalmuto e Paolo Restivo di Siculiana

Duecentoquindici gli studenti che hanno partecipato all'edizione 2018, di cui quindici provenienti da tutta la Sicilia e di cui due, appunto, dalla provincia di Agrigento: Federico Picone di Racalmuto e Paolo Restivo di Siculiana. Il progetto, che si è concluso oggi a Montecitorio, ha permesso agli studenti di partecipare alla simulazione dei lavori del Parlamento, in veste di parlamentari, elaborando e votando una determinata proposta di legge da loro stessi sviluppata. I temi trattati dagli studenti-deputati sono stati il bicameralismo perfetto per le scuole e i flussi immigratori per le università. Agli incontri ha partecipato, tra gli altri, la vice presidente della Camera Maria Edera Spadoni.

È un’importante occasione di crescita che porta a capire cosa vuol dire realmente essere parlamentare, fare politica e prendersi la responsabilità di creare qualcosa di buono per i propri concittadini. Ma è anche un appassionante gioco di ruolo strategico attraverso il quale ci si può confrontare con i propri coetanei su questioni politiche di rilevanza nazionale.

I siciliani che hanno partecipato al Progetto sono: Francesca Affronti, Fabiana Agusta, Tecla Geraci, Manfredi Mancuso, Luigi Orlando, Gaia Padrenostro, Federico Picone, Paolo Restivo, Eleonora Russo, Riccardo Roberto Sansone, Luca Scaduti, Emanuela Sirchia, Girolamo Tripoli, Carlotta Wolleb e Pietro Vutano.

