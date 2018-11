Alfiere del lavoro 2018, nuovo riconoscimento per Davide Marchese

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà per la seconda volta consecutiva al giovane racalmutese Davide Marchese la medaglia di Alfiere del lavoro 2018.

Il riconoscimento, voluto dalla federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro per il centenario dell’Unità d’Italia, realizzato con l’alto patrocinio della Presidenza della Repubblica, è destinato ai migliori studenti che abbiano terminato la scuola secondaria con il massimo dei voti e che si sono distinti per l’eccellenza negli studi.

“Apprendere che un nostro giovane concittadino è stato insignito della prestigiosa medaglia di “Alfiere del lavoro” per una seconda volta – dice l’assessore alla Pubblica istruzione, Carmela Matteliano –, ci riempie di gioia e soddisfazione, sia per l’impegno e le capacità dimostrate da Davide, che per i suoi genitori che hanno saputo con tanto amore e con tanti sacrifici, accompagnare il proprio figlio verso il raggiungimento di un traguardo così ambito”.

"La medaglia premia Davide come massima espressione di un mondo migliore, della società che investe nella cultura e nella formazione - dichiara il sindaco . Emilio Messana –. Con Davide si premiano la gioia e il sacrificio dello studio e dell'impegno, la competenza dei suoi insegnanti, la forza e il prestigio della scuola, la solidarietà della famiglia. Grazie a giovani uomini come Davide, la cultura e la conoscenza diventano le chiavi per aprire le porte del mondo. A Davide vanno le congratulazioni dell'amministrazione comunale e l'augurio di realizzare i propri sogni con la determinazione, la tenacia e la semplicità che lo contraddistinguono. Ai suoi genitori, Francesco Marchese Maria Pia Restivo, il nostro abbraccio per un riconoscimento che ci riempie di orgoglio."

La medaglia e l’attestato d’onore saranno consegnati a Davide oggi al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta Rai.