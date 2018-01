"Immigrazione solo business", spunta striscione dopo le proteste dei migranti

"Per voi l’immigrazione è solo business: Pd, Coop e Caritas nemici della nazione”. Questo quanto si legge in uno striscione affisso a Siculiana dal movimento di estrema destra CasaPound. Lo striscione è apparso all'indomani della protesta sulla statale 115 da parte di alcuni migranti ospiti del centro d'accoglienza di Villa Sikania, che hanno chiesto di essere trasferiti in un'altra struttura.