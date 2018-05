L'ufficio collocamento si trova al cimitero, "Striscia la Notizia" fa tappa a Favara

L’ufficio di collocamento di Favara si trova al cimitero comunale. Sì, non una location di primordine ma a quell’ufficio serviva una sede, per questo il sindaco ha deciso di trovare spazio proprio all’interno del cimitero favarese.

A far luce sull’attuale situazione, è stato il tg satirico di “Striscia la Notizia”. L’inviata Stefania Petyx ha intervistato gli impiegati dell’ufficio di collocamento: “Fa impressione lavorare qui? Non tanto. L’ufficio era a rischio chiusura, dobbiamo ringraziare il sindaco di Favara, volendo poteva anche non darci questa possibilità”.