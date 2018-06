Case popolari, "Striscia la Notizia" nell'Agrigentino: ecco cos'è successo

Case popolari costruite con cemento depotenziato a Ribera, in città arriva Stefania Petyx. Gli ormai ex residenti delle abitazioni in via Fani sono stati allontanati dai loro alloggi. In quelle abitazioni, però, oggi vivono – abusivamente – degli immigrati. Per questo “Striscia la Notizia” ha voluto – ancora una volta – fare luce sul caso.

“Ci sono delle novità negative – dice Carmelo Pace al tg satirico - tutte le competenze sono state rimbalzate a Palermo. Noi continuiamo a pagare l’affitto agli sfollati”.

Intanto, gli ex residenti dei 60 alloggi di largo Martiri di Via Fani questa mattina si sono presentati presso il palazzo comunale di Ribera per un incontro con il sindaco Carmelo Pace.

Gli abitanti delle case popolari, durante la riunione, hanno deciso che venerdì 8 giugno, si recheranno ad Agrigento presso la sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari per ottenere risposte riguardo all’inizio dei lavori degli alloggi.