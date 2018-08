Street Food Fest a Sciacca, successo per la quarta edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

l fine settimana del Festival Internazionale del Cibo ha ospitato, sabato sera, Lorenzo Licitra cantante ragusano, rivelazione dell'ultima edizione di X- Factor e testimonial del progetto CRAI Tour, che ha interpretato il suo inedito, "In the name of love" incantando, con la sua voce potentissima ed il suo repertorio lirico pop, il pubblico dello Street Food Fest. Il concerto di Licitra è stato preceduto da un talk-show incentrato sul tema dell'alimentazione e della dieta mediterranea a cui hanno preso parte Salvatore Lo Forte, biologo nutrizionista, autore del libro “La dieta assolutamente Siciliana”, lo chef Giovanni Montemaggiore, Teresa Billera, biologa nutrizionista e Giuseppe Spadaro, Direttore Crai, gruppo Radenza, main sponsor della IV edizione dello SFF che ha parlato del ruolo odierno della grande distribuzione rispetto al valore di una sana alimentazione in stile mediterraneo. La serata è proseguitka con I Love Pikabu, revival live dei migliori successi musicali degli anni 70/80/90.

Domenica sera di grande divertimento con il quartetto palermitano di cabaret I 4 gusti, noti per la loro partecipazione alle trasmissioni Sicilia Cabaret e Made in Sud su Rai 2. Coinvolgente il sound della band Le Mele Marce che ha trascinato il pubblico in canti e balli fino a tarda notte chiudendo, così, una quarta edizione dello Street Food Fest che si conferma evento dall'indiscutibile appeal popolare e folcloristico la cui formula, nella commistione tra cibo, musica, arte e cultura siciliana, attrae visitatori e turisti coinvolgendoli totalmente nelle atmosfere della festa.

Una media di circa 700 al giorno sono state le connessioni alla rete Wi-Fi gratuitamente messa a disposizione dei visitatori. Oltre 25.000 collegamenti solo nel fine settimana alle frequenze di Radio Itaca, il media partner dello SFF, hanno portato la manifestazione fuori dai confini della Piazza Angelo Scandaliato insieme al racconto sui social condotto dal food blogger Pitt and Food che ha descritto all'Italia le 27 pietanze presenti nell'area Food.

Tutti gli spettacoli, presentati dalla giornalista Rosy Abruzzo, hanno raccolto il gradimento del pubblico le cui presenze, confermano gli organizzatori, sono quest'anno cresciute consentendo di stilare un bilancio più positivo dell'evento ed entusiasmante per la Scirocco srl che, con soddisfazione, pensa già alla prossima edizione dello Street Food Fest.