"Street control" in azione, scovate altre 3 auto non assicurate

“Street control” in azione, ieri mattina, per le vie della città. Giornata di controlli non preventivata, ad opera della polizia municipale, quella di ieri. Verifiche che – grazie alla sofisticata e tecnologica apparecchiatura – hanno consentito ai vigili urbani, coordinati dal comandante Gaetano Di Giovanni, di scovare altre tre autovetture che erano regolarmente posteggiate ma che non avevano alcuna copertura assicurativa.

Accertata la mancanza di assicurazione, la polizia municipale ha fatto scattare le contravvenzioni da 848 euro ed ha sequestrato le tre utilitarie. Oggi, invece, sarà la giornata di controlli preventivati sia in centro che lungo le periferie