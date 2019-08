Tornano lo Street control, ecco tutte le strade interessate

Nuovi controlli con il sistema street control in città e nei quartieri periferici.

Nei giorni 6, 8, 12, 16, 19, 21, 27 e 29 di agosto.In centro città l'auto percorrerà le piazza Vittorio Emanuele, piazza Rosselli, via Ragazzi del 99, viale della Vittoria, via Duse, via Giovanni XXIII, via Cicerone, via San Vito, via Picone, via Minerva, via De Gasperi, via Imera, via XXV Aprile, p.zza Aldo Moro, via Atenea, via Pirandello, via San Francesco, via Formica, via Empedocle, traversa Ortolani, piazza Ravanusella, via Plebis Rea, via Madonna degli Angeli, via Duomo, via San Girolamo, via Matteotti, via Bac Bac, via Amendola, via Acrone, via Dante, via Manzoni, via Crispi, via Demetra, via Panoramica dei Templi, viadotto Morandi e tutte le strade che intersecano le predette vie.

I controlli interesseranno anche l'area dell'ospedale "San Giovanni di Dio", il Villaggio Mosè (viale Leonardo Sciascia, viale Cannatello, e tutte le traverse), Montaperto (via Rosario, via Gorizia, via San Giuseppe, via Roma eccetera) e Giardina Gallotti (via Belvedere, via Napoli, via Messina e le traverse).