Auto senza assicurazione, incastrate dallo "Street control": sequestri e multe

Altre cinque autovetture - regolarmente posteggiate sul ciglio della strada - sono state "incastrate". A non lasciargli scampo è stato lo "Street control" della polizia municipale. Cinque auto che sono state sequestrate per mancanza di assicurazione. E ad ogni proprietario è stata elevata una sanzione pesantissima: 848 euro. Ma lo “Street control” eleva – e a raffica – anche contravvenzioni per qualsiasi violazione delle norme del codice della strada.

L’apparecchiatura consente di scovare – attraverso la lettura e l’istantanea analisi delle targhe dei mezzi – tutte quelle macchine che circolano senza revisione, senza assicurazione o che addirittura risultano essere rubate. Fino ad ora, in questo esordio di innovativi e tecnologici controlli, però, non sono saltati fuori mezzi di cui è stato denunciato il furto. Martedì – secondo quanto è stato reso noto dall’amministrazione comunale – lo “Street control” tornerà in azione per arginare la sosta selvaggia e scovare le auto prive di copertura assicurativa e non revisionate. Il Comune, sistematicamente, fornisce anche le vie del centro e delle periferie dove i controlli verranno effettuati. Come dire, insomma, “uomo avvisato, mezzo salvato!”.

