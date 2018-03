Auto senza assicurazione, incastrate dallo "Street control": raffica di sequestri e multe

Sono state cinque - nell'arco di un paio d'ore - le autovetture trovate posteggiate e prive di assicurazione. A "pizzicarle" - in piazza Ravanusella e nelle vie Crispi, Polibio e Regione Siciliana - è stato lo "Street control" della polizia municipale. L’apparecchiatura, tecnologicamente sofisticata, consente di scovare – attraverso la lettura e l’istantanea analisi delle targhe dei mezzi – tutte quelle macchine che circolano senza revisione, senza assicurazione o che addirittura risultano essere rubate. Apparecchiatura che allerta gli operatori della polizia municipale anche in caso di mezzi posteggiati in divieto.

Le cinque autovetture sono state subito poste sotto sequestro. Per ogni proprietario è scattata una sanzione da 848 euro. Le auto potranno essere restituite ai legittimi proprietari soltanto se verrà pagata la multa e verrà prodotto il rinnovo dell’assicurazione per almeno sei mesi.

I controlli, "Street control" alla mano, della polizia municipale - che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni - andranno avanti, sistematicamente, ogni martedì e venerdì. La strada che viene seguita è, dunque, quella della prevenzione e della repressione.