Lo "Street control" ha incastrato tre auto, scattano sequestri e sanzioni

Lo “Street control” della polizia municipale ha incastrato – fra le vie Acrone e Gioeni, dunque in pieno cento urbano, tre autovetture prive di assicurazione. E’ stato un giro dell’autovettura di servizio, con la moderna e sofisticata apparecchiatura, per rilevare che tre utilitarie – tutte regolarmente posteggiate – erano prive di copertura assicurativa. E’ stato subito chiamato il carro attrezzi e le tre macchine sono state sequestrate.

Ai rispettivi proprietari, come da routine ormai, è stata elevata una maxi multa da 848 euro che viene ridotta a circa 600 euro qualora venisse pagata entro 5 giorni. Per riavere indietro la macchina, i proprietari dovranno pagare la multa e fare l’assicurazione per almeno sei mesi. Soltanto allora, scatterà il dissequestro.

Lo “Street control” tornerà in azione anche nei prossimi giorni. Il suo utilizzo è ormai, di fatto, divenuto sistematico: sia nel centro urbano che in tutti i quartieri periferici. L’apparecchiatura consente di scovare, attraverso la lettura e l’istantanea analisi delle targhe dei mezzi, tutte quelle macchine che circolano senza revisione, senza assicurazione o che addirittura risultano essere rubate.