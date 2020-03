Strattona la convivente: la donna cade e finisce ferita alla guardia medica

Strattona per i capelli la compagna e convivente, le fa perdere l’equilibrio e la donna – una trentaquattrenne – cade e si fa male. La giovane, una professionista, è stata portata alla guardia medica dove il sanitario di turno le ha diagnosticato escoriazioni e traumi giudicati guaribili in circa sette giorni. Del fatto si stanno, adesso, a quanto pare, anche occupando i carabinieri.

La giovane che sarebbe stata strattonata per i capelli è stata anche già sentita proprio dai militari dell’Arma della stazione del Villaggio Mosè. Nonostante le lacrime e il forte stato di choc, la trentaquattrenne avrebbe ricostruito tutto quello che era accaduto, quanto aveva poco prima vissuto. La donna non ha formalizzato alcuna denuncia-querela contro il convivente. Ma i carabinieri, come sempre avviene in casi del genere: situazioni veramente delicate, sono intenzionati a volerci vedere chiaro. Non è escluso dunque che, nelle prossime ore, possa venire ascoltato anche il convivente. Unico e solo l’obiettivo: provare a stabilire cosa sia accaduto fra la coppia.