Strade invase dai rifiuti, chiesti nuclei interforze per i controlli

Strade provinciali e statali invase da ogni tipo di rifiuti, aree di sosta trasformati in vere e proprie discariche, si cerca di correre ai ripari.

Nella mattinata di ieri alla Srr si è tenuta una riunione con i sindaci dell'ambito, il Libero consorzio, la polizia provinciale e l'Anas per discutere di quella che è ormai innegabilmente un'emergenza.

Un problema che però Comuni non sono in grado di affrontare sia per mancanza di risorse economiche che umane ma, a volte, anche per semplice assenza di una competenza specifica, in caso appunto di strade Statali o dell'ex Provincia.

Così, se da un lato Anas si è manifestata disponibile a garantire i mezzi necessari alle bonifiche, chiedendo però ai Municipi di fornire gli strumenti necessari al conferimento in discarica, al momento privo di risposte immediato è il controllo del territorio, dato che la superficie da sorvegliare è troppo vasta per i corpi di polizia locale.

Per questo nei prossimi giorni verrà chiesto un incontro in Prefettura per concordare una serie di controlli interforze che dovrebbero pattugliare il territorio a "caccia" di chi abbandona rifiuti urbani e industriali.