Il maltempo mette in ginocchio pure la viabilità, chiuse alcune strade provinciali

Danni e disagi per la circolazione dei veicoli su buona parte della rete viaria provinciale, sulla quale ormai da ore lavorano senza sosta uomini e mezzi del settore Infrastrutture stradali e della Protezione civile del Libero consorzio di Agrigento. Il bilancio provvisorio è di due strade chiuse al traffico, ovvero la provinciale 5, nel Riberese, che collega le strade 32 e 34, letteralmente sommersa da acqua e fango in seguito all’esondazione del fiume Magazzolo, e la provinciale 47 Sant’Anna-Villafranca Sicula in seguito alla caduta di alberi che rimarrà chiusa almeno sino a domani per consentire la rimozione degli alberi che rischiano di cadere sulla carreggiata.

In mattinata intenso lavoro di cantonieri e tecnici per rendere transitabili la provinciale tra Palma di Montechiaro e Campobello di Licata, le strade Licata-Ravanusa, Ravanusa-Fiume Salso, Campobello-Fiume Salso e la provinciale. 66 nella stessa zona. Al momento è in corso un intervento sulla provinciale che conduce dalla 115 a Marina di Palma per uno smottamento di terreno che ostruisce la carreggiata.