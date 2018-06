Abitazioni e negozi invasi dai topi, panico in via Manzoni

È allarme topi in via Manzoni. Sono diverse le segnalazioni dei cittadini che hanno visto aggirarsi grossi ratti nella zona, anche nelle vicine vie Callicratide e Toniolo, davanti alle saracinesche di alcuni negozi. L'ultimo episodio - si legge sul quotidiano La Sicilia - avvenuto in via Manzoni, quando i proprietari di un appartamento hanno visto un topo che si era arrampicato sulla grondaia di una palazzina, entrando fin dentro casa grazie ad un infisso aperto.

La presenza di ratti in città è alimentata anche dall'incivile abitudine di abbandonare sacchi dell'immondizia per strada, in particolare i rifiuti organici. Sono proprio i residui di cibo che attirano i ratti, avvistati negli ultimi giorni tra le strade della città.