Strade devastate dal maltempo, i cantonieri non si fermano: ecco i tratti riaperti

Fango, detriti e strade devastate: il maltempo ha causato diversi danni. Ad avere la peggio, come spesso accade, sono le strade interne dell’Agrigentino. La viabilità è quasi in ginocchio, con gli operatori che hanno lavorato per diverse ore.

La tregua concessa dal maltempo consente da qualche ora di intervenire sulle strade interne per la rimozione degli enormi quantitativi di fango e detriti trasportati dalla pioggia battente sulle carreggiate. Stamani è stata riaperta al transito la strada provinciale 17-B Siculiana-Raffadali, dopo l'ennesima chiusura di ieri al km 0+100, ma i tecnici del Libero Consorzio "invitano gli automobilisti alla massima prudenza a causa dell'asfalto reso viscido dal fango e dalle continue laminazioni di acqua dai terreni adiacenti, situazione peraltro comune ad altri tracciati".

Dopo ore di lavoro è stato messo in sicurezza invece il tratto della strada provinciale n. 15-B tra Grotte e Racalmuto. Soltanto ieri, si era verificato un crollo di un muro di sostegno con riversamento d abbondante materiale sulla carreggiata. Deviato il traffico inoltre sulla SP n. 26-B nell centro abitato di San Giovanni Gemini, dove la pioggia ha causato la rottura della fognatura, in attesa dell'intervento dei tecnici di Girgenti Acque. Ancora in corso invece le verifiche sulla SPR n. 24 Agrigento-Cattolica, interdetta al transito da ieri mattina in quanto letteralmente invasa dal fango, peraltro proveniente da terreni privati.

Per tutta la giornata di oggi cantonieri e imprese che gestiscono la manutenzione stradale effettueranno interventi per eliminare o ridurre al minimo le situazioni di pericolo su tutte le strade invase da fango e detriti, in particolare nei comparti est e centro-nord, i più colpiti dal maltempo (interventi di una certa consistenza sono in corso sin da ieri sulle SP n. 7, 10, 11, 12, 26, 55, 62, 63). "Naturalmente - fanno sapere da Libero consorzio - permane l'invito alla prudenza nel percorrere tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, rispettando rigorosamente i limiti di velocità segnalati lungo i tracciati".